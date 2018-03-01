В Екатеринбурге почти на месяц закроют участок улицы Патриса Лумумбы

14:19 | 7.03.2018

В Екатеринбурге с 13 марта по 10 апреля будет перекрыто движение по улице Патриса Лумумбы на участке от Братской до Палисадной. Это связано с переустройством инженерных сетей в рамках капитального ремонта.



Объехать участок можно будет по улице Зенитчиков.





Фото: Яндекс.Карты