Над Средним Уралом вновь пролетел яркий болид

13:58 | 7.03.2018

Накануне вечером, около 23:00, жители Свердловской области могли снова наблюдать пролетающий в небе яркий болид.



Вспышки замечены в Талице, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, а также в соседних регионах: Челябинской и Курганской областях.



Напомним, что это уже третий подобный случай в этом году. Вспышки уже замечали 13 февраля и 3 марта.





Фото: moiklin.ru