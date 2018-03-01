В преддверии 8 Марта екатеринбуржцы выбрали «Зоомисс-2018»

В Екатеринбургском зоопарке выбрали самую красивую обитательницу. В онлайн-голосовании конкурса приняло участие более 500 горожан.В итоге титул «Зоомисс-2018» достался ягуарунди Адель, набравшей 42 % голосов. На втором месте — филин Дорофея, третье и четвертое места заняли кошачий лемур Мари и водяная агама Фиона.Как рассказали в пресс-службе зоопарка, победительница отличается своенравным характером. В Екатеринбург она приехала из Новосибирска. Теперь на вольере Адель будет висеть табличка «Зоомисс-2018».