В Екатеринбург привезут чудотворную икону святой блаженной Матроны Московской

13:14 | 7.03.2018

7 марта, в канун памяти обретения мощей святой блаженной Матроны Московской, в Храм на Крови будет принесена чудотворная икона Матроны Московской с частицей её святых мощей. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



Образ святой старицы написан и освящен в Покровской обители столицы, где сегодня находятся ее мощи. Икона будет выставляться до 19 марта.



Фото: postila.ru