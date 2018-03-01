7–12 марта свердловское МЧС будет работать в режиме повышенной готовности

12:53 | 7.03.2018

В 9:00 7 марта состав свердловского ГУ МЧС был приведен в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства. Организовано дежурство руководящего состава, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.



В таком режиме спасатели будут работать до 9:00 12 марта. Под особым контролем сотрудников МЧС и органов местного самоуправления будут находиться объекты проведения массовых праздников, водоемы и жилой сектор.



Фото: ural-news.net