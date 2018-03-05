Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 марта 2018 года

09:38 | 7.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 06.03.2018г. до 08:00 07.03.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 134 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 82 противоправных деяния. Из них: одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, три грабежа, 32 кражи чужого имущества, в том числе одна квартирная, незаконное завладение автотранспортом, три факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три сбыта.



За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых 2 человека погибли, ещё 2 человека получили травмы.



За прошедшие сутки на территории области состоялись 19 мероприятий, в которых приняли участие порядка 5400 человек. Для охраны общественного порядка задействовались 46 сотрудников полиции, один представитель частной охранной организации, один представитель народной дружины. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области