В отношении депутата Екатеринбургской гордумы возбуждено уголовное дело из-за Ксении Собчак

22:00 | 6.03.2018

Уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» было возбуждено в отношении депутата Екатеринбургской городской думы Евгения Боровика.



Как утверждает депутат, уголовное преследование было организовано по заявлению кандидата в президенты России Ксении Собчак.

«Собчак написала, что я своими многочисленными высказываниями, в том числе в СМИ, возбуждаю социальную ненависть у бедных и малообеспеченных граждан России к богатым и успешным, а также открыто призываю к оскорблению и унижению достоинства этих самых богатых», — написал депутат в своем Facebook.



Также Боровик пишет, что из-за преследований в данный момент вынужден жить какое-то время в Париже.



Наказать депутата Собчак решила из-за его высказывания в Facebook, в котором он обещал денежное вознаграждение тем, «кто публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу».



Фото: news.rambler.ru