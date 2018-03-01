Владимир Путин провел совещание по вопросу развития среднего профессионального образования в Екатеринбурге

20:43 | 6.03.2018

Во время визита в уральскую столицу Владимир Путин провел совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.



Президент отметил важность проведения реформ, которые будут способствовать развитию образования: «Как показывает исторический опыт, выход на передовые новые рубежи, достижение амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьёзными изменениями в профессиональном обучении. Так было и при проведении петровских реформ, я сейчас только в Нижнем Тагиле вспоминал об этом, и в период бурного промышленного роста в России в конце XIX века, и уже в советское время в ходе индустриализации, других масштабных проектов развития».



На совещании были подняты вопросы по модернизации системы профессионального образования, которая должна проходить с учетом стратегии регионального развития, по созданию передовой производственной базы в учебных заведениях. Была подчеркнута важность объективной, независимой, прозрачной оценки. компетенций.



«Здесь главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов показывали свои навыки и умения на практике. В целом ряде регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена», - отмечает президент.



Также Владимир Путин отметил важность получения выпускниками колледжей и техникумов дальнейшего образования: «Надо навсегда отказаться от стереотипа: школу закончил, получил профессию – и всё. У нас, в современном мире, в современной экономике, этого уже совершенно недостаточно, все мы прекрасно это понимаем. Здесь что нужно делать: нужно, чтобы колледжи и техникумы обеспечивали не только современную профессиональную подготовку, но и давали сильное разностороннее образование, в том числе по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, программированию, иностранному языку. И конечно, так называемые гибкие навыки – умение работать в команде, решать творческие, нестандартные задачи».



Фото: kremlin.ru