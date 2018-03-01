Президент РФ одобрил концепцию создания в Екатеринбурге «умного города» в рамках заявочной кампании ЭКСПО-2025

19:26 | 6.03.2018

Губернатор Евгений Куйвашев 6 марта ознакомил Президента РФ Владимира Путина с концепцией «умного города», который будет построен в Екатеринбурге для проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО.



Губернатор рассказал главе государства о том, какие колоссальные преобразования ждет территория в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда.



«Место хорошее», – сказал глава государства.



«Да, самое главное, что это не просто будет площадка для проведения выставки, это новый район, где будут применены самые передовые технологии организации городского пространства. Наша задача – создать совершенно новую социальную модель», – проинформировал Евгений Куйвашев.



По словам губернатора, важнейшим наследием выставки – и это самое главное – станет научно-образовательный кластер, где развитие получат информационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи «Сириус». Тема заявки и те идеи, которые заложены в концепцию российского ЭКСПО «совпадают с поручениями, которые были даны в Послании Федеральному Собранию», – подчеркнул Евгений Куйвашев.



ЭКСПО-2025 он назвал импульсом, который позволит совершить рывок в организации городской жизни.



Губернатор также доложил, что уже с этого года в рамках подготовки к выставке начинается разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры площадки. Свои предложения по организации выставки в Екатеринбурге в рамках конкурса готовят ведущие архитектурные бюро из разных уголков мира, чьи идеи смогут оценить члены Международного бюро выставок в ходе инспекционного визита на Урал.

Президент высоко оценил подходы пространственного развития площадки, в том числе по обустройству «огромного как озеро» пруда, над гладью которого, по задумке, должна появиться монорельсовая линия.



«Красиво», – поделился впечатлениями Владимир Путин.



Отметим, что победа российской заявки определит успех в развитии страны на десятилетия вперёд, подтолкнёт компании к разработке новых эффективных технологий, выпуску технически сложной продукции, откроет гражданам все возможности цифрового мира, что станет важнейшим фактором благополучия людей.



Фото: nydailynews.com