Александр Бурков учел свердловский опыт в Омской области

18:46 | 6.03.2018

Врио губернатора Омской области и экс–лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков создает команду на основе местных кадров, поскольку помнит негативную реакцию свердловчан на «варягов» в областной власти. Об этом veved.ru рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.



– Ездил месяц назад к нему в гости. Ситуация тяжелая, досталось непростое наследие. Александр Леонидович принципиально не делал ставку на перевод «своих» людей в Омск, в том числе вспоминая, как мы негативно относились к «варягам» из команды Александра Мишарина, а затем и Евгения Куйвашева. Старается вычленить местные кадры.



Приходится работать «с колес», в условиях подбора местных кадров необходимо сохранять темп работы, поддерживать уровень целевых показателей, – рассказал Дмитрий Ионин, отметив, что отношение в Омске к новому губернатору гораздо лучше, чем к предыдущему.



Фото: ifvremya.ru