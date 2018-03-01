Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» и Всероссийский форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле

Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где гендиректор Александр Потапов показал ему продукцию предприятия, передают «РИА Новости».В частность президенту продемонстрировали вагоны для перевозки зерна, железнорудного агломерата и железнорудных окатышей, а также вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.Кроме того, Владимир Путин принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, который направлен на повышение популярности рабочих профессий. На форум приехало более 300 молодых людей, в том числе представителей промышленных, транспортных и аграрных предприятий.