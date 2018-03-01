Справедливороссы планируют сделать выборы в Гордуму Екатеринбурга «цифровыми»

17:58 | 6.03.2018

В ходе расширенного заседания свердловской палаты депутатов от «Справедливой России», которое провела в уральской столице 6 марта глава совета федеральной депутатской палаты, зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова, свердловским справороссам представили ряд технологических предвыборных «ноу–хау».



– В сентябре мы постараемся провести «цифровую» предвыборную кампанию в Екатеринбурге, – рассказал veved.ru депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин. – С точки зрения подходов к сетевой работе, паспортизации территории, стараемся перевести все это в цифровую плоскость.



Так, предвыборный штаб сможет в режиме онлайн контролировать перемещение агитаторов, моделировать на компьютере «рандомный» план распространения агитпродукции, чтобы ее сложнее было перехватить конкурентам и т.д.



– Ряд других технологических новинок будем пробовать. У нас нет административного ресурса, нет денег, у нас есть креатив и боевая команда, которая показывала хорошие результаты, – резюмировал Ионин.



Фото: nashkamensk.ru