Свердловские власти планируют создать 40 тысяч непрофильных рабочих мест в моногородах

17:15 | 6.03.2018

По итогам 2017 года в моногородах Свердловской области создано 32,6 тысячи непрофильных рабочих мест. При этом объем привлеченных инвестиций в основной капитал городов составил 119,4 миллиарда рублей.



В 2018 году на Среднем Урале планируют создать порядка 40 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и привлечь в бюджет 170 миллиардов рублей.



Как заявила заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, государственная поддержка моногородов будет продолжена.



«По итогам 2017 года в российских моногородах создано более 170 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, при плановом значении в 86 тысяч. То есть за два года действия программы «Комплексное развитие моногородов», инициированной президентом России Владимиром Путиным, в стране создано 230 тысяч новых рабочих мест. Мы превзошли и установленные нами показатели по объему привлеченных инвестиций», — сказала Ирина Макиева, добавив, что расслабляться рано.



По словам Макиевой, в моногородах планируется работа по поддержке медицины, образования, волонтерства.





Фото: golosagorodov.info