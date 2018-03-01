Рубрика: Новости дня
16:57 | 6.03.2018
УФАС накажет камышловских чиновников
В связи с этим в УФАС усмотрели нарушение закона, выразившееся в сокращении срока подачи заявлений на участие в аукционе заинтересованных лиц. Согласно решению комиссии антимонопольного органа, на представителя администрации городского округа (не исключено, что это будет сам глава Половников) будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ («Нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов»).
Решение УФАС еще не вступило в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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