УФАС накажет камышловских чиновников

16:57 | 6.03.2018

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области уличило администрацию Камышлова в нарушении процедуры торгов на право предоставления земельного участка. Чиновники опубликовали извещение на официальном сайте торгов с опозданием, ущемив права участников. В администрации пояснили, что задержка была связана с отсутствием технической возможности.



В связи с этим в УФАС усмотрели нарушение закона, выразившееся в сокращении срока подачи заявлений на участие в аукционе заинтересованных лиц. Согласно решению комиссии антимонопольного органа, на представителя администрации городского округа (не исключено, что это будет сам глава Половников) будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ («Нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов»).



Решение УФАС еще не вступило в законную силу.