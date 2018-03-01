В прошлом году на профилактику правонарушений в Свердловской области ушло более 400 млн рублей

16:54 | 6.03.2018

В 2017 году в Свердловской области зафиксировано снижение общего количества зарегистрированных преступлений почти на 10 %, об этом на заседании межведомственной комиссии по правопорядку рассказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин. Отмечается, что в прошлом году на профилактику правонарушений из регионального бюджета было направлено более 400 миллионов рублей.



В 2018 году органы правопорядка сосредоточат внимание на предотвращении преступлений в общественных местах, среди несовершеннолетних и в составе группы. Также принято решение привлекать к обеспечению правопорядка частные охранные организации.



«Мы надеемся на поддержку координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии и готовы к совместной работе», — сказал вице-губернатор Азат Салихов.