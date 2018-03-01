Денис Мантуров осмотрел стройплощадку конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО»

За несколько часов до прибытия Владимира Путина в Екатеринбург прилетел министр промышленности и торговли России, глава оргкомитета выставки «Иннопром» Денис Мантуров. В аэропорту его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе они отправились проверять, как идет строительство конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает «МК-Урал».Отметим, что конгресс-холл рассчитан на четыре тысячи человек. Его обещают сдать летом 2019 года.