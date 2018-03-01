Екатеринбурженка, обокравшая хоккеистов в Верхней Пышме, сдалась полиции

15:57 | 6.03.2018

Полиция Верхней Пышмы нашла подозреваемую в краже имущества хоккеистов из Екатеринбурга. Напомним, что 25 февраля во время игры из раздевалки пропали пять сотовых телефонов и деньги спортсменов. Общая сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.



«Задержанной оказалась жительница столицы Среднего Урала по имени Мария 1984 года рождения, ранее неоднократно судимая», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По словам полковника Горелых, сотрудники уголовного розыска убедили женщину добровольно явиться в органы внутренних дел с повинной, что она и сделала. Так как подозреваемая находится на последних сроках беременности, ее отпустили под подписку о невыезде.



«В краже у спортсменов она созналась. К сожалению, на момент задержания похищенные деньги и телефоны успела сбыть. По данному факту в ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража», — отметил Валерий Горелых.





Фото: В.Н. Горелых