Евгений Куйвашев встретил Владимира Путина в Кольцово

15:33 | 6.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил в Кольцово Владимира Путина, который прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом.



Напомним, что сегодня глава государства посетит «Уралвагонзавод», где примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. Затем у президента запланировано совещание в Екатеринбурге по вопросам развития системы среднего профессионального образования.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области