В доме в Пионерском поселке, где взорвались газовые баллоны, восстановили разрушенные стены

Руководитель управляющей компании «Урал-СТ» Оксана Емельченко

В многоквартирном доме на Пионеров, 3, где в конце января произошел взрыв двух баллонов с газом, завершилось восстановление стен в поврежденных квартирах. Об этом сообщает руководитель управляющей компании «Урал-СТ» Оксана Емельченко.«Подрядчик завершил кладку стен в 43-й и 45-й квартирах, сейчас на месте работают электрики. К вечеру будут закончены работы по прокладке кабельных сетей по новым стенам, и в ближайшие дни подрядчик приступит к косметическому ремонту на верхних этажах. Речь идет о побелке потолков и покраске стен», — рассказывает Оксана Емельченко.Напомним, сумма общего ущерба от взрыва баллонов с газом составила 2 млн 806 тысяч рублей. На восстановительные работы в местах общего пользования потратят 641 тысячу рублей, еще 2 млн 165 тысяч рублей требуется на восстановление кладки в шахте лифта между первым и третьим этажами, а также приобретение и пуск нового лифтового оборудования.