Ещё один либерал разочаровался в «Ельцин-центре»

14:36 | 6.03.2018

Антон Красовский, член предвыборного штаба Ксении Собчак, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал «Ельцин-центр» в Екатеринбурге «бессмысленно» существующим объектом.



Удивило журналиста слово «свобода», открывающее экспозицию музея Ельцина. «Всё русское лицемерие», по его мнению, заключается в этом.



«…Реальная диктатура с уничтожением политических оппонентов, уничтожением демократических выборов, свобод — она началась именно тогда, при том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словом «свобода». В этом вообще всё русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы эта свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена. В этом огромная проблема», — высказал своё мнение Антон Красовский.



Посетители «Ельцин-центра» в Екатеринбурге «умиляются, глядя на этот бессмысленный музей», добавил Красовский.



Фото: yeltsin.ru