Прокуратура выявила огромные наценки на продукты ЕМУП «Комбинат школьного питания»

14:31 | 6.03.2018

Надзорное ведомство установило, что екатеринбургская школа № 106 заключила договор на поставку продуктов с ЕМУП «Комбинат школьного питания». При этом были завышены наценки на яблоки — 92,24 %, на сливу — 132,07 %, на сыр — от 52,1 до 250,94 %, на огурцы — от 59,72 до 237,82 %, на зеленый горошек — 58,01 %.



Отметим, что в Свердловской области установлен предельный размер торговой наценки на продукты школьного питания. Он составляет 20 %.



Кроме того, ЕМУП «Комбинат школьного питания» завысило цены на кулинарную продукцию собственного производства. Диапазон наценки составил от 60,04 до 923,11 %, хотя по закону не должен превышать 60 %.



Данные действия принесли Комбинату школьного питания дополнительную выручку — более 169,8 тысячи рублей.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в настоящее время возбуждено административное дело. Предельные цены приведены в соответствие норме.





Фото: ks-region69.com