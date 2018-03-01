Рубрика: Новости дня
14:24 | 6.03.2018
Уральские женщины подхватили моду на социальный будильник
Аналитики «МегаФона» представили статистику по услуге «Буди!», которая ежедневно примиряет сов и жаворонков со всей России. Теперь они будят друг друга в назначенное время. Уральцы не только просят помочь поднять себя с постели, но и сами активно помогают проснуться другим. Сервисом особенно заинтересовались женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Но раньше 9:00 или 9:30 свердловчанкам лучше не звонить: именно в это время они чаще всего только просыпаются от «живого» будильника, отмечают телеком-эксперты. Самые «сонные» месяца — февраль и март, в этот период по итогам 2017 года зафиксирован пик подключений услуги.
«Ежедневно тысячи абонентов просыпаются от социального будильника — вам могут спеть песню или рассказать стихотворение, с таким настроением и обычный будний день пройдет приятнее. По интересу к «живому будильнику» Свердловская область обогнала тюменцев и челябинцев, но в лидерах жители Пермского края и Курганской области», — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.
Абонентам «МегаФона», желающим проснуться от звонка незнакомца, достаточно отправить SMS на бесплатный номер 0730, указав время будильника, и лечь спать. В назначенное время поступит звонок, и в течение 3 минут собеседник сможет зарядить соню позитивом. Если же в популярное время не найдется добровольца, это сделает робот «Будя». Первые 7 дней услуга «Буди!» предоставляется бесплатно.
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© «Вечерние Ведомости»
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