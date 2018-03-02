ХК «Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом»

22:41 | 5.03.2018

После поражения в первой игре в серии плей-офф, «Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» со счётом 2:1. Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет.



Встреча началась с атак «Автомобилиста», однако затем «Металлург» отобрал шайбу и почти половину периода не выходил из зоны хозяев. Ворота Коваржа непрерывно «обстреливали», но забить так и не удалось. Зато уральцы, едва отобрав шайбу, с первого броска смогли закинуть ее в ворота магнитогорцев – на 12-ой минуте игры счет равен 0:1 в пользу «Автомобилиста». А затем игроки «Металлурга» разбушевались, и Метт Эллисон ударил соперника в голову, за что был оштрафован до конца матча. Однако реализовать большинство «Автомобилист» не смог.



Вышли играть команды не в равных составах: гости были ещё несколько секунд в меньшинстве. Как только пятый игрок вернулся, Миловзоров увеличил преимущество екатеринбуржцев – счет составил 2:0. Только в середине двадцатиминутки «Металлург» смог ответить и сократить отставание своей команды - 2:1. Второй период завершился атаками «Автомобилиста».



Последний игровой отрезок проходил на одном дыхании: остановок практически не было. Не было и голов. Зато волнение на льду обострилось до максимума. До последних секунд магнитогорцы пытались вывести счёт в свою сторону, однако сделать это им так и не удалось. Таким образом, «Автомобилист» победил с минимальным перевесом. Счёт в серии равен 1:1. Следующий матч состоится в Магнитогорске 7 марта.



Фото: hc-avto.ru