Мужчины, спустившиеся в неэксплуатируемую шахту Североуральска, нашлись

22:10 | 5.03.2018

Спасатели завершили операцию по поиску трех мужчин в неэксплуатируемой шахте Североуральска.



Примечательно, что о пропаже этих людей стало известно всего несколько часов назад, а в шахту они спустились в минувшую субботу. Мужчины найдены живыми и здоровыми.



По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в ходе поисков за четыре часа были обследованы 15 км горных выработок, однако люди оказались не в шахте. Как сообщил СМИ глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, мужчины были найдены в ходе патрулирования у дома на улице Ватутина. Отметим, что мужчины несли с собой фрагменты кабеля.



Известно, что впоисках были задействованы 19 человек, среди которых — 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника.



Фото: primrep.ru