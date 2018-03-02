Свердловский генерал-лейтенант отмечает свой день рождения

19:52 | 5.03.2018

Сегодня, 5 марта, свой день рождения празднует яркий представитель силовой элиты Урала, начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин. Генерал-лейтенанту полиции исполнилось 59 лет. Как заверили корреспондента veved.ru в полицейском главке, несмотря на праздник, Михаил Анатольевич не стал брать выходной и находится на боевом посту, принимая поздравления от коллег по силовому блоку и подчиненных со знаменательным событием.



Михаил Бородин руководит свердловским полицейским главком 7,5 лет – он был назначен на должность Указом Президента РФ 20 сентября 2010 года. Уверены, что жители региона глубоко ценят вклад Михаила Анатольевича в сохранение безопасности граждан.



Редакция veved.ru присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, бодрости духа, благополучия. Пусть Ваша деятельность будет успешной и всегда улыбается удача!