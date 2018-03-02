На сайте Кремля опубликована официальная программа визита Путина в Свердловскую область

19:11 | 5.03.2018

Сегодня стала известна официальная программа визита президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. По информации на сайте Кремля, Путин посетит Екатеринбург и Нижний Тагил. Уточняется, что поездка носит рабочий характер.



Согласно анонсу на сайте администрации президента России, в Нижнем Тагиле Владимир Путин посетит «Уралвагонзавод», где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. А в Екатеринбурге глава государства проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.



Напомним, Владимир Путин посетит Свердловскую область уже завтра, 6 марта.



Фото: mtdata.ru