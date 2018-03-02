Семь свердловских муниципалитетов могут попасть в зону весеннего половодья

17:40 | 5.03.2018

Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ могут попасть в зону весеннего половодья, об этом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Отмечается, что этой зимой преимущественно наблюдался дефицит осадков, поэтому затопление жилого сектора маловероятно. Несмотря на это, профильным министерствам поручено создать необходимые запасы продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.



Более точный прогноз интенсивности половодья появится к концу марта.





Фото: photoforum.ru