В Североуральске трое мужчин спустились в неэксплуатируемую шахту и пропали

Трое мужчин в Североуральске спустились в неэксплуатируемую шахту и до сих пор не вернулись. Предположительно, это произошло 3 марта. В настоящее время на месте работает оперативная группа МЧС.— В поисках задействованы 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследования горных выработок протяженностью 3 км, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.