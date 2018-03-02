Жителя Невьянска будут судить за жестокое убийство собаки

16:35 | 5.03.2018

В Невьянске перед судом предстанет местный 32-летний житель. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 18 декабря 2017 года мужчина распивал спиртное вместе со своим знакомым, увидел во дворе среднеазиатскую овчарку и решил ее убить ради мяса.



Сначала живодер нанес собаке по кличке Тайсон несколько ударов топором по голове, затем перерезал горло ножом. При этом животное умерло не сразу, а после продолжительных страданий.



Отмечается, что подсудимый признал вину. За жестокое убийство с применением садистских методов ему грозит по российскому законодательству всего год исправительных работ либо ограничение свободы на тот же срок.