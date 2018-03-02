Спектакли свердловских театров, номинированные на «Золотую маску», покажут в Москве

15:59 | 5.03.2018

Свердловские театры представят свои спектакли московской публике: в столице стартуют показы номинантов «Золотой маски».



5 марта на сцене Театра имени М. Ермоловой пройдет спектакль Серовского театра драмы им. А.П. Чехова «Сучилища». 14 марта на новой сцене Большого театра выступят артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета с одноактным балетом «Наяда и рыбак. Сюита». Постановку Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии «Микадо, или Город Титипу» покажут в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 15 марта. Будут и другие спектакли свердловских театров.



Напомним, что церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 15 апреля в Большом театре.





Фото: cultinfo.ru