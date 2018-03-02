Для уборки снега на улицы Екатеринбурга вывели более 200 единиц техники

15:23 | 5.03.2018

На Екатеринбург вновь обрушился снегопад. Сегодня днем на уборку дорог уральской столицы вышли 236 единиц специализированной техники и 637 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.



Сегодня, 5 марта, ожидается примерно 10 см снега. Снегопад также ожидается в ближайшие два дня, 6 и 7 марта.