Путевка в академию ЦСКА: в Екатеринбурге проходят мастер-классы по футболу для детей

Сегодня в Екатеринбурге стартуют четырехдневные мастер-классы по футболу для детей из моногородов. В столицу Урала съехались юные спортсмены из 36 городов Башкирии, Челябинской области, Пермского края, Курганской области и 13 городов Свердловской области. Тренеры ЦСКА отберут из них тех, кто получит возможность обучаться большому футболу в академии ЦСКА.«Проект предоставляет ребятам уникальную возможность проявить свои спортивные таланты, обучиться высокой технике футбола. Вы будете тренироваться под чутким руководством ведущих тренеров клубов ЦСКА и «Урал». А самое главное, по результатам мастер-классов среди вас будут отобраны те, кто сможет продолжить карьеру в профессиональном спорте. Дорогие ребята, от всей души желаю вам удачи, веры в свои силы и возможности», — сказал на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Социальный проект «Тысяча юных футболистов» разработан футбольным клубом ЦСКА в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Мастер-классы уже прошли в Тамбове, Казани и Саранске. В графике, кроме Екатеринбурга, также Томск и Красноярск.