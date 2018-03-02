У свердловчанки забрали Volkswagen Polo за долг перед банком

14:37 | 5.03.2018

У жительницы Верхней Пышмы арестовали автомобиль Volkswagen Polo. Основанием стал долг перед банком в 420 тысяч рублей.



Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, женщина не торопилась погашать задолженность. Сейчас ей запрещен выезд за границу, а автомобиль помещен на штрафстоянку. Если в ближайшее время долг не будет погашен, транспортное средство передадут на торги.





Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области