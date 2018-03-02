Прощание с Евгением Липовичем состоится 6 марта

14:00 | 5.03.2018

Прощание с Евгением Липовичем пройдет завтра, 6 марта, в Театре драмы. Церемония начнется в 11:00.



Напомним, что с 2007 по 2017 год Евгений Липович работал на посту заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. О его смерти стало известно вчера, 4 марта.





Фото: екатеринбург.рф