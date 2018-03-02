Прокуратура настаивает на лишении мандата депутата Михаила Гаранина

13:44 | 5.03.2018

Прокуратура обжаловала решение Ленинского районного суда, который ранее сохранил мандат депутату Екатеринбургской городской думы Михаилу Гаранину. Напомним, что у него нашли счета в заграничном банке.



Кроме того, прокуратура требует изменить решение в отношении депутата Владимира Смирнова, которого суд постановил лишить мандата «на очередном заседании думы». Надзорное ведомство считает эту формулировку расплывчатой и предлагает изменить ее на конкретный срок в 10 дней.



Отметим, что Владимир Смирнов поплатился за то, что не указал часть своей недвижимости в декларации о доходах.





Фото: dk.ru