Полиция ищет пострадавших дольщиков ЖК «Новый Уктус»

13:26 | 5.03.2018

Полиция разыскивает дольщиков ЖК «Новый Уктус», пострадавших от недобросовестного застройщика. Сейчас строительство остановлено, на стройплощадке отсутствуют спецтехника и рабочие.



«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области разыскиваются потерпевшие от действий должностных лиц организации, осуществлявшей в период с 2013 по 2014 год долевое строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в Екатеринбурге на перекрестке улиц Самолетная — Павлодарская», — рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.



По словам полковника Горелых, органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Всех, кто пострадал от действий недобросовестного застройщика, просят обращаться в следственную часть № 2 ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15а, каб. № 509, или по телефону +7 (343) 358-75-95.





Фото: В.Н. Горелых