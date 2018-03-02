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Рубрика: Новости дня


11:22 | 4.03.2018

Герман-младший лично представил «Довлатова» екатеринбуржцам

В субботу, 3 марта, в екатеринбургском театре «Колизей» прошел эксклюзивный показ фильма «Довлатов». Билеты – а их было ограниченное количество, всего 200 – распродали довольно быстро, еще около 30 настойчивым зрителям предложили дополнительные билеты с размещением на стульях. В холле посетителей ждал небольшой фуршет. Вместо шампанского и изысканных закусок – водка и бутерброды со шпротами. Столы застелены газетами. Все в духе «довлатовского» времени.

Герман-младший лично представил «Довлатова» екатеринбуржцам


После просмотра режиссер Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная (кстати, уроженка Екатеринбурга) ответили на вопросы зрителей.

Первый вопрос был о том, как создателей фильма встретили в Германии на Берлинском кинофестивале, где картина завоевала две награды: художник-постановщик Елена Окопная взяла «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в области киноискусства, также фильм получил приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost.

«Прием был хороший, потому что довольно долго хлопали. Титры закончились – продолжали хлопать. Осталось процентов 80 зала. Довольно долго, до конца фестиваля, мы были в рейтинге мировой критики на втором месте. Я видел людей, которые читают Довлатова. Немцев, видимо. Поэтому прием в Германии был хороший. Нас удивило, что они все поняли», - рассказал Алексей Герман.

На вопрос, откуда вообще взялась идея снять фильм о Довлатове, режиссер ответил, что было несколько причин.

«Во-первых, мне когда-то Катя Довлатова написала, которая хотела, чтобы я ставил фильм по произведениям ее папы. С другой стороны, о Довлатова фильма не было, а он парадоксальная, сложная фигура… Он сам по себе тот человек, о котором интересно снимать, вне зависимости от того, что он пишет», - отметил Алексей Герман.

Режиссера также спросили, как долго искали актера на главную роль. Напомним, что Довлатова сыграл серб Милан Марич, хотя достойного кандидата искали и в России, и в Израиле, и в Армении, и во многих других странах.

Герман-младший лично представил «Довлатова» екатеринбуржцам


«Много довольно Довлатовых пробовали. Какое-то количество, но не огромное. Многие уже на фотографии отсеивались. У Ивана Урганта хорошие пробы были, но он все-таки менее артист, он больше другим занимается», - признался Алексей Герман.

Фильм «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде. В прокате картина была всего четыре дня, с 1 по 4 марта.


Фото: filmpro.ru; gazeta.ru

© «Вечерние Ведомости»



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