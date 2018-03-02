"Автомобилист" проиграл "Металлургу" в первом матче 1/8 финала

20:21 | 4.03.2018

Первый матч серии плей-офф у екатеринбургской команды прошёл неудачно: "Металлург" за 4 минуты до конца забил победный гол. Встреча завершилась со счётом 2:3.



С первых же минут началась ожесточённая борьба. Соперники не давали друг другу оставаться в своих зонах. "Металлург" первый отметился броском по воротам, однако шайба прилетела в Коваржа. "Автомобилист" сразу же перенял инициативу и начал активную атаку. Забить так и не удалось, но хозяева смогли создать несколько хороших моментов и тем самым немного утомить голкипера. Две минуты большинства магнитогорцам не принесли успеха. Не воспользовался своим преимуществом и "Авто". Франсис Паре помог екатеринбуржцам выйти вперёд: за 4 минуты до конца игрового отрезка забил гол гостям. 1:0.



Второй период по ожесточённости не уступал первому. Увеличить счёт получилось только на 9-ой минуте. Автором второй шайбы "Автомобилиста" стал Голышев. 2:0. Между соперниками завязалась драка, а судьи не сразу начали успокаивать игроков. Такая махинация обошлась командам дорого: от каждой на скамейку штрафников отправились по два хоккеиста. "Металлург" смог сократить отставание и забить гол в ворота Коваржа. 2:1. После сирены произошла ещё одна драка: три игрока оштрафованы (один уралец и два магнитогорца).



Последний период начался с удалений. "Автомобилист" реализовать большинство не смог, а вот "Металлург" на 5-ой минуте сравнял счёт до 2:2. Чем дальше продвигалась игра, тем сильнее становилось напряжение: удаление за удалением. Гости из Магнитогорска удачно разыграли шайбу в зоне вратаря и отправили её прямо в сетку. За минуту до конца встречи хозяева заменяют вратаря на 6-ого полевого игрока. Но и этот ход не принёс "Автомобилисту" победу.



Владимир Крикунов, тренер команды «Автомобилист», считает, что поражение связано со «стычками»-драками.



Фото: hc-avto.ru