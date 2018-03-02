Рубрика: Новости дня
18:35 | 4.03.2018
На федеральном канале показали сюжет про Екатеринбург, где город сравнили с Петербургом и Москвой
Екатеринбург сегодня является «негласной третьей столицей России с амбициями Москвы и духом Санкт-Петербурга», он находится на границе Европы и Азии – по этой причине город интересен инвесторам, - сообщают в сюжете.
Кроме того, авторы программы сообщили зрителям о развитии лесной, химической отраслей, пищевой промышленности, нефтегазопереработке и металлургии, о работе Берёзовского рудника и других важных отраслях региона.
Важной частью программы стал рассказ о проекте «умный город», который планируется построить к международной выставке. Говорилось здесь и о планах на обновление международного терминала аэропорта «Кольцово», о полуторакилограммовом изумруде, который предлагалось сделать талисманом предстоящей выставки.
Фото: youtube.com
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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