На федеральном канале показали сюжет про Екатеринбург, где город сравнили с Петербургом и Москвой

18:35 | 4.03.2018

Сюжет вышел в эфир 3 марта на телеканале «Россия-1» во время выпуска «Вестей в субботу». Этот выпуск рассказывал о подготовке к ЭКСПО-2025 в уральской столице.



Екатеринбург сегодня является «негласной третьей столицей России с амбициями Москвы и духом Санкт-Петербурга», он находится на границе Европы и Азии – по этой причине город интересен инвесторам, - сообщают в сюжете.



Кроме того, авторы программы сообщили зрителям о развитии лесной, химической отраслей, пищевой промышленности, нефтегазопереработке и металлургии, о работе Берёзовского рудника и других важных отраслях региона.



Важной частью программы стал рассказ о проекте «умный город», который планируется построить к международной выставке. Говорилось здесь и о планах на обновление международного терминала аэропорта «Кольцово», о полуторакилограммовом изумруде, который предлагалось сделать талисманом предстоящей выставки.



Фото: youtube.com