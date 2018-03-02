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Рубрика: Новости дня


16:50 | 4.03.2018

Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Евгения Липовича в связи с его смертью

Евгений Куйвашев отметил, что из жизни ушел умный, деятельный человек, талантливый, уважаемый руководитель, опытнейший профессионал своего дела. Также он сказал, что большая часть жизни и трудового пути Евгения Ефимовича была неразрывно связана со Свердловской областью, он был ее искренним патриотом и выдающимся гражданином.

На протяжении многих лет Евгений Липович возглавлял одно из ведущих предприятий столицы Урала — «Завод керамических изделий», был президентом Ассоциации строителей Екатеринбурга. Под его руководством предприятие совершило технологический прорыв, сделало большой шаг вперед в расширении ассортимента и повышении качества продукции.

С 2007 по 2017 год Евгений Ефимович работал на посту заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

Губернатор считает, что во многом благодаря его созидательным инициативам уральская столица стала еще более современной, красивой, удобной для жизни.

«Все, кто знал Евгения Липовича, запомнят его как отзывчивого человека, доброжелательного, интеллигентного собеседника, надежного товарища, верного своему слову», — говорится в телеграмме главы региона.

Фото: ekburg.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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