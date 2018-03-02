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Рубрика: Новости дня


15:50 | 4.03.2018

Дело в отношении мужчины, спрятавшего украденные товары в детской коляске, возбуждено в Богдановиче

Как сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел еще в декабре прошлого года.

Мужчина, находившийся в магазине крупной торговой сети с супругой и ребёнком, спрятал в багажный отсек детской коляски продукты на сумму свыше 3830 руб. С украденным отец семейства попытался выехать из магазина, но был остановлен работниками торговой точки. Жена злоумышленника, которая не знала о планах мужчины, в это время рассчитывалась на кассе за купленные продукты.

На место происшествия прибыл ближайший патруль. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Камышлова 1984 г. р. Молодой человек полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и написал чистосердечное признание.

Отделением дознания ОМВД России по Богдановичскому району возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.


Фото: rzn.baraholka.com.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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