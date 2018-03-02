Дело в отношении мужчины, спрятавшего украденные товары в детской коляске, возбуждено в Богдановиче

15:50 | 4.03.2018

Как сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел еще в декабре прошлого года.



Мужчина, находившийся в магазине крупной торговой сети с супругой и ребёнком, спрятал в багажный отсек детской коляски продукты на сумму свыше 3830 руб. С украденным отец семейства попытался выехать из магазина, но был остановлен работниками торговой точки. Жена злоумышленника, которая не знала о планах мужчины, в это время рассчитывалась на кассе за купленные продукты.



На место происшествия прибыл ближайший патруль. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Камышлова 1984 г. р. Молодой человек полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и написал чистосердечное признание.



Отделением дознания ОМВД России по Богдановичскому району возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.





Фото: rzn.baraholka.com.ru