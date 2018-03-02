На Машиностроителей в Екатеринбурге под колеса трамвая попал мужчина

14:42 | 4.03.2018

Трагичный инцидент произошел сегодня на Машиностроителей, 11. Как говорят очевидцы, мужчина скончался на глазах своей жены еще до приезда скорой помощи.



— Шли муж с женой, муж попал под трамвай, — говорят очевидцы. — Когда скорая подъехала, его даже извлечь не могли из-под колёс.



В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили следующее: «ДТП произошло в 11:55. Водитель трамвая двигался по улице Машиностроителей со стороны Ильича в сторону Кировградской. Пешеход не убедился в отсутствии трамвая и, перейдя проезжую часть по пешеходному переходу, стал переходить пути. Позади него, в двух-трёх шагах, шла его жена. Она ему крикнула: «Стой!», мужчина замешкался, не отреагировал. Водитель трамвая предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось».



Погибшему было 66 лет. Водителю трамвая – 27, стаж вождения транспортного средства составляет три года.



Фото: transphoto.ru