Самые молодые избиратели Карпинска получат подарки, если придут на выборы

14:03 | 4.03.2018

Вручать подарки 18-летним избирателям, которые придут голосовать впервые, в Карпинске стало доброй традицией. Так, в прошлом году, когда выбирали губернатора Свердловской области, молодым горожанам дарили брошюрку «Азбука избирателя». В 2016 году, на выборах в Госдуму, дарили шоколадки.



В этот раз подарком молодому избирателю будет кружка с логотипом выборов и надписью «Я проголосовал за президента». В Карпинске на предстоящих выборах, которые состоятся 18 марта, получить такие кружки смогут 106 человек.



Председатель Карпинского территориального избиркома Елена Сергеева рассказала следующее: «На 1 января 2018 года установлено, что общая численность избирателей в Карпинске, включая все поселки городского округа, — 24 321 человек. Окончательная численность, с которой мы пойдем на выборы, будет установлена за день до голосования, 17 марта, в 18:00».



Фото: vzsar.ru