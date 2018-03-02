Два садовых дома сгорели в Екатеринбурге этим утром

13:28 | 4.03.2018

Инцидент произошел в садовом товариществе, находящемся неподалеку от Мичуринского поселка. Огонь охватил сразу два дома. Сообщение о пожаре поступило спасателям в шесть утра.



На улицу Евгения Савкова выехали 13 сотрудников МЧС. На месте выяснилось, что общая площадь возгорания составила 104 квадратных метра.

В 6:20 удалось ликвидировать открытое горение, а в 9:51 закончились проливка и разбор сгоревших конструкций.



Причины пожара пока не установлены. Их выявлением будут заниматься специалисты.



Фото: interfax.ru