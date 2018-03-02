Скончался Евгений Липович, бывший вице-мэр Екатеринбурга

13:01 | 4.03.2018

Скончался бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович, сообщает пресс-служба администрации города. Он ушёл из жизни сегодня.



Евгений Ефимович Липович родился 9 января 1958 года в Приморском крае, окончил Уральский политехнический институт по специальности «инженер-механик», работал в Орске на комбинате «Южуралникель», служил в рядах Советской армии.



С конца 1980-х годов он работал на заводе керамических изделий Свердловска, а затем и Екатеринбурга. С 1994 по 2007 год Липович был генеральным директором ОАО «Завод керамических изделий», президентом Ассоциации строителей Екатеринбурга.



С 2007 года Липович работал в администрации города Екатеринбурга.



Пресс-секретарь администрации города Анатолий Карманов прокомментировал трагическое событие: «Администрация города Екатеринбурга скорбит, он проработал в администрации больше 10 лет. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и его команда выражают соболезнования родным и близким Евгения Липовича».



Евгений Ефимович ушел из мэрии по собственному желанию в начале февраля. Он был одним из самых ярких чиновников в администрации Екатеринбурга.



Фото: eanews.ru