Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 марта 2018 года

12:08 | 4.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.03.2018 до 08:00 04.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 84 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 49. Из них: 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 6 фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадали 4 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие 8950 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 113 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области