В колонию строгого режима в Нижнем Тагиле поступил новый инкубатор для цыплят

11:44 | 4.03.2018

В ИК-12 в Нижнем Тагиле поступил промышленный инкубатор на 500 яиц. Теперь осуждённые смогут выводить с его помощью ещё больше цыплят.



В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали, что покупка позволит увеличить поголовье птицы и обеспечить колонию куриным яйцом в полном объёме.



В данный момент инкубатор сдан в эксплуатацию.



Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области