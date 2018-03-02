Масштабный фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда» стартовал в Екатеринбурге

11:18 | 4.03.2018

Вчера, 3 марта, в стенах Свердловской киностудии открыли третий фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда». Торжественная церемония прошла вчера вечером.



В рамках фестиваля будут обсуждаться мотивационные фильмы, кинопедагогика, новые технологии в кино и IT, развитие региональных киносообществ и так далее. Гостями станут множество звезд российского кино: продюсер и режиссер Алексей Петрухин, кинорежиссер Владимир Хотиненко и режиссер Сергей Мирошниченко.



Главная награда фестиваля — «Золотые рукавицы». Жюри присудит их участникам фестиваля в четырех форматах. Церемония награждения пройдет 6 марта. В шорт-лист фестиваля вошли 53 проекта из России, США, Белоруссии, Индии и Молдавии.



Фото: eburg.mk.ru