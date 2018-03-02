Дорогая иномарка сгорела этой ночью на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

11:07 | 4.03.2018

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:26. Вспыхнул автомобиль Volvo С30.



В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщают, что на место выехало 7 человек и 2 единицы техники. Огонь был потушен в течение двух минут.



Сотрудники МЧС напоминают, что каждый автомобиль должен иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, ёмкость для набора воды или песка. Водителям нужно регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака. Стоит также обращать внимание на любые влажные пятна на деталях, проверять герметичность соединений.



Фото: KO44.ru