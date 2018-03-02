Попался на расклейке листовок: в Екатеринбурге задержали активиста штаба Навального

10:59 | 4.03.2018

Полиция задержала волонтера штаба Навального, который расклеивал листовки с призывом бойкотировать выборы.



Глава местного штаба Виктор Бармин сообщил, что волонтер был задержан в первой половине дня и доставлен в опорный пункт полиции № 12 для составления протокола об административном правонарушении. Скорее всего, волонтеру вменят незаконную агитацию.



Напомним, что после того, как Алексея Навального не зарегистрировали на выборы, он призвал бойкотировать их.



Фото: svopi.ru